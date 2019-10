Kirche in Moers : Bischof Genn besucht italienische Mission

Die Predigt von Bischof Felix Genn wurde von Gemeindemitglied Calogero Zaffiro übersetzt. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Christian Breuer

Moers Felix Genn feierte in der Bonifatius-Kirche in Moers-Asberg einen Gottesdienst in italienischer Sprache.

Spontan brandet Applaus in der St.-Bonifatius-Kirche in Moers-Asberg auf. Bischof Dr. Felix Genn hat gerade die Gläubigen begrüßt, in fließendem Italienisch. Es sei, sagt der italienische Seelsorger Don León Velez Granada, den alle nur Don León nennen, eine große Freude, gemeinsam mit dem Bischof einen Gottesdienst in der Muttersprache der Gläubigen feiern zu können.

Denn selbstverständlich ist das nicht, wenn Bischof Genn eine der 22 Missionen oder Gemeinden anderer Muttersprache im Bistum Münster besucht. In Moers aber wurde der gesamte Gottesdienst mit dem Bischof in der italienischen Sprache gefeiert. Lediglich bei der Predigt ließ Genn sich von einem Gemeindemitglied bei der Übersetzung helfen. Und das Evangelium wurde zunächst auf Italienisch und anschließend auf Deutsch verkündet. Das übernahm der emeritierte Weihbischof Dieter Geerlings, der die Besuche als Bischöflicher Beauftragter für Katholiken anderer Muttersprache begleitet.

Die Italiener werden im Bistum von zwei Missionen seelsorglich begleitet: der Katholischen Italienischen Mission Niederrhein und Münster. Insgesamt gibt es elf Orte, an denen Gottesdienste in italienischer Sprache gefeiert werden, vier davon von der Italienischen Mission Niederrhein: Goch, Kevelaer, Moers und Walsum. Gemeinsam mit Franz-Thomas Sonka vom Referat „Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache“ im Bistum Münster hatte Bischof Genn zunächst mit dem Seelsorgeteam und später noch mit weiteren Gläubigen der Mission gesprochen. Dabei ging es um die wirtschaftliche und politische Situation in Italien, aber auch um das Leben in Deutschland und die Herausforderungen, die es mit sich bringt. Und Erinnerungen wurden wach. „Sizilien ist sehr schön“, geriet der Bischof ins Schwärmen – und bekam lachend zugerufen: „Sardinien aber auch!“

Gisella Adam, Sekretärin der Mission, und Don León begrüßten in Moers Bischof Dr. Felix Genn, den emeritierten Weihbischof Dieter Geerlings und Franz-Thomas Sonka (von links). Foto: Bischöfliche Pressestelle/Christian Breuer