Kultur in Moers Bilanz Theater Moers gibt Einblick in Jubiläumsproduktion

In „Das Fräulein-Experiment“, frei nach George Bernard Shaws „Pygmalion“, begegnen sich neun Frauen nach langer Zeit wieder. Alle waren auf der Mädchenschule, streng unterrichtet von Nonnen. Aber in den 50-er Jahren wandelte sich auch die Schule. So unterrichtete hinter den Mauern der Ursulinen plötzlich ein Lehrer. Der schöne Herr König gründete eine Theater-AG, die daraufhin ungeahnten Zuspruch erfährt. Theater – das bedeutete für die jungen Mädchen ein Ort der Freiheit. Beim Wiedersehen der Frauen nach all den Jahren werden Erinnerungen wach. Das gemeinsame Theaterspielen in der Schulzeit reicht in die Gegenwart, ist lebendig in den Köpfen – und erst recht in den Herzen dieser so unterschiedlichen Frauen. Das Alter spielt im Theater plötzlich keine Rolle mehr, es ist nur eine Zahl auf dem Papier.