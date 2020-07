Randale in Moers : Betrunkener zündet Auto an und bedroht Anwohner

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Moers Zu viel getrunken hatte offenbar ein Mann, der am Sonntagabend an der Homberger Straße in Moers randalierte. Er setzte ein Auto in Brand und bedrohte Menschen mit einem Messer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein betrunkener Mann hat in Moers Menschen bedroht und ein Auto angezündet. Die Polizei war am Sonntag kurz vor 20 Uhr zur Homberger Straße gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, rannte der Mann in eine Grundstückseinfahrt. Er soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein und Anwohner damit bedroht haben. Er konnte schließlich festgenommen werden.

Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. Ein Arzt entnahm dem 31 Jahre alten Moerser eine Blutprobe, dann wurde er in eine geschlossene Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen. Die Kripo ermittelt.

(RP)