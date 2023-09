Familienstreit in Moers Betrunkener bespuckt und beleidigt Polizisten

Außer Rand und Band ist ein Mann gewesen, mit dem es Polizeibeamte in Moers zu tun hatten. Der Mann aus Münster war zu Besuch bei seiner Schwester in Moers. Am Samstagabend kam es zu Familienstreitigkeiten, dabei war auch Alkohol im Spiel. Kurz nach halb neun Uhr abends rief die Schwester die Polizei zur Hilfe, weil der Mann „aufgrund seines Verhaltens und seiner Alkoholisierung“, so die Polizei, die Wohnung verlassen sollte, sich aber weigerte, dies zu tun.