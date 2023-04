Krankenhaus in Moers Bethanien trauert um ehemaligen Chefarzt

Sein besonderes Engagement galt Kindern mit geistiger Behinderung: Er zählte zu den Initiatoren der Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen und des Lebenshilfe-Kindergartens in Duisburg-Homberg. Zudem war der Facharzt für Kinderkrankheiten an der Gründung des Kinderschutzbundes Moers beteiligt. Er widmete sich außerdem schwerpunktmäßig der Behandlung von Kindern sowie Jugendlichen mit Diabetes. Bei seiner Arbeit stand die Fürsorge und Hinwendung zu kranken und in Not geratenen Kindern im Mittelpunkt – auch Kinder in anderen Teilen der Welt hatte er im Blick. 1980 rief der Kinderarzt mit Blick auf das damals 20-jährige Jubiläum der Kinderklinik seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu auf, Spenden für hungernde und kranke Flüchtlingskinder in Somalia zu sammeln.