Neu in Moers : Bethanien richtet einen Hebammen-Kreißsaal ein

Moers Der Hebammen-Kreißsaal ist ein Betreuungskonzept, das den ärztlich geleiteten Kreißsaal ergänzt. Das Gesundheitsministeriums des Landes fördert die Einrichtung der neuen Kreißsäle mit jeweils 25.000 Euro.

In Nordrhein-Westfalen gibt es 136 Kliniken mit geburtshilflichen Abteilungen, neun Häuser bieten bereits einen Hebammenkreißsaal an. Durch die Einrichtung von 20 weiteren Hebammenkreißsälen im Laufe des Jahres soll es demnächst in mehr als jeder fünften geburtshilflichen Abteilung in NRW einen hebammengeleiteten Kreißsaal geben. Nach Informationen des Deutschen Hebammenverbandes bieten neben den nordrhein-westfälischen Geburtskliniken deutschlandweit 17 weitere Krankenhäuser Hebammenkreißsäle an.