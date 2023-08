Krankenhaus in Moers Bethanien feiert die 1000. Geburt

Die Geburt von Baby Amara ist die 1000. Geburt im Jahr 2023 in der Geburtsklinik im Krankenhaus Bethanien Moers. Am Freitag (18. August) konnten ihre Eltern sie um 22.15 Uhr endlich in die Arme schließen. „Es ist ein schöner Vertrauensbeweis, dass so viele Eltern ihre Kinder bei uns zur Welt bringen“, sagte Peter Tönnies, Chefarzt der Frauenklinik.