Stadt wird baulich aufgewertet : Moers beteiligt sich an Internationaler Gartenschau 2027

Moers beteiligt sich an Internationaler Gartenschau 2027

Moers Dabei geht es um innovative Zukunftsideen und städtebauliche Entwicklungsprojekte. 2027 wird die IGA im Ruhrgebiet stattfinden. In Moers soll die Aufwertung der Aufenthalts- und Nutzungsqualität Kulisse für ein Freiraumkulturprogramm sein.

Mit „Schmelztiegel Moers“ ist die Stadt Teil der Internationalen Gartenschau (IGA) im Jahr 2027. Völkerverständigung durch Musik, Spiel und Kunst im Schloss- und Freizeitpark Moers ist die Idee des Projekts, das der Regionalverband Ruhr (RVR) als IGA-Veranstalter bereits in das Programm unter der Kategorie „Unsere Gärten“ aufgenommen hat.

Der Titel klingt nach Blümchenschau, tatsächlich geht es bei der Internationalen Gartenausstellung (IGA) aber um viel mehr: innovative Zukunftsideen und städtebauliche Entwicklungsprojekte nämlich. 2027 wird die IGA im Ruhrgebiet stattfinden. Mitte 2017 war sich der Moerser Stadtrat darüber einig, dass sich die Grafenstadt an der IGA 2027 beteiligt. „Leider wurde in einer Wochenzeitung aus Kreisen der Politik der Eindruck erweckt, wir hätten dieses Thema nicht bearbeitet und liegengelassen. Das Gegenteil ist der Fall“, stellt der Technische Beigeordnete Thorsten Kamp klar. „Mein Dezernat arbeitet intensiv an dem Thema. Zumal es hierzu einen einstimmigen Ratsbeschluss gibt.“