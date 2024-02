Neue Broschüre und Beratungsangebote Hilfe für Kinder suchterkrankter Eltern

Der Sozialpsychiatrische Dienst des Kreises Wesel bietet außerdem ein neues Beratungsangebot für Heranwachsende mit psychischen und/oder Suchterkrankungen an. Schwerpunkt sind hierbei die Möglichkeiten und Grenzen der gemeindepsychiatrischen Versorgung sowie der Kinder- und Jugendhilfe und -Psychiatrie. Agalja Uthayakumar berät Ratsuchende zwischen 15 und 25 Jahren sowie deren Angehörige und das soziale Umfeld, um ein geeignetes Angebot in den vorhandenen Strukturen zu finden und so eine bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0281 207 7522 oder per E-Mail an agalja.uthayakumar@kreis-wesel.de.