Spenden für „Stehaufmännchen Niederrhein“ Benefizlesung mit Fußballlegende Didi Schacht in Moers

Info

Termin Die Lesung für den guten Zweck mit Didi Schacht, Bier und Bratwurst findet am Donnerstag, 1. August, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Volksbank-Arena des TV Asberg, Asberger Straße 172, in Moers statt.



Verlosung und Anmeldung Schacht liest aus der Neuauflage seines Buches „Schicht im Schacht”. Verlost werden zehn Bücher mit Autogramm. Jede Teilnahme wird von der Rheinischen Post und der Volksbank Niederrhein mit 25 Euro honoriert. Das Geld ist für den Verein Stehaufmännchen Niederrhein bestimmt. Um Anmeldung wird gebeten unter www.volksbank-niederrhein.de/lesung