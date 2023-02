Mehrfamilienhaus in Moers Bei klirrender Kälte – Mieter seit einem Monat ohne Heizung

36 Tage lang Kälte – und niemand kann sagen, wann es endlich wieder warm wird. Seit mehr als einem Monat, genauer: Seit dem 23. Januar, hat Enni den Gas- und Allgemeinzähler im Haus an der Stormstraße 14d gesperrt. Das heißt: keine Heizung, kein warmes Wasser und Raumtemperaturen von unter sechs Grad. Nur die mobilen, stromfressenden Elektroheizlüfter, die sich die Bewohner in ihrer Not auf eigene Kosten angeschafft haben, machen die aktuell klirrendkalten Nächte gerade irgendwie erträglich. Wasser zum Waschen und Duschen wird wie vor 150 Jahren in großen Kochtöpfen erhitzt. „Wenn ich die Möglichkeit hätte, wäre ich längst ausgezogen“, sagt eine Mieterin, die sich in ihrer Verzweiflung bereits an die Enni und den Mieterschutzbund gewandt hat. „Aber mit sechs Kindern etwas Neues zu finden – das ist nicht so leicht.“