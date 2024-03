Stadtplanung in Moers Bebauungspläne für ehemaliges Finanzamt liegen aus

Beim Bebauungsplan 221 Moerser Benden/Nordring geht es um die Schaffung von Wohnraum auf dem früheren Mitarbeiterparkplatz nördlich des ehemaligen Finanzamtes. Geplant sind dort derzeit drei Gebäude mit insgesamt 60 Wohneinheiten. Neben Auto-Stellplätzen in einer Tiefgarage sind 97 Fahrrad-Stellplätze in der Tiefgarage, an den Eingängen sowie in einem Fahrradschuppen vorgesehen.