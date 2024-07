Freibad in Moers Beach-Party mit Ballermann-Stars im Solimare

Info

Der Plan Enni will das insgesamt 33.000 Quadratmeter großen Freigelände am Freibad Solimare neu gestalten. Geplant ist unter anderem eine Hundefreilaufwiese, die ganzjährig zur Verfügung stehen soll. Der Wunsch nach einer Fläche, auf der Vierbeiner sich das ganze Jahr über ohne Leinenzwang bewegen können, sei groß, heißt es. Bereits seit 2022 stellt Enni die Solimare-Wiese nach Ende der Freibadsaison als Hundefreilauffläche zur Verfügung. Das Angebot kommt gut an. Bis zu 2100 Hundehalter haben es im Zeitraum von jeweils sechs Monaten genutzt – trotz eines Eintrittspreises in Höhe von drei Euro. Gleichzeitig steigt die Zahl der Hunde in Moers laut Stadt stetig. 2023 waren 6000 registriert.