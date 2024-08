Geplante Bauschutt-Deponie bei Moers „Diese Erweiterung ist zu gefährlich, um sie zu erlauben“

Es ist eines der umstrittensten Projekte in der Region: Nach langer Prüfung hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Genehmigung für die Errichtung einer Deponie auf der Halde Lohmannsheide in Duisburg-Baerl – direkt an der Stadtgrenze zu Moers – erteilt. Über eine mögliche Klage haben Politik und Verwaltung noch nicht entschieden. Die Moerser CDU-Fraktion hat jetzt aber beantragt, eine solche vorzubereiten.