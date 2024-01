Landwirtschaft in Moers Bauern beklagen „Arroganz“ der Bundespolitik

Herbert Meiwes, Vorsitzender der Ortsbauernschaft Kapellen-Hülsdonk brachte auf den Punkt, was viele Landwirte fühlen. Bei seiner Weihnachtsansprache habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht die Landwirtschaft erwähnt, genauso wenig Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Neujahrsansprache, sagte Meiwes. Beide hätten vielen Berufsgruppen und Ehrenamtlichen gedankt, aber nicht den Landwirten, die jeden Tag unterwegs seien, auch an Sonn- und Feiertagen, um für die Ernährung der Menschen zu sorgen. „Die Arroganz der Ampelkoalition finde ich nicht in Ordnung“, sagte Meiwes bei der Winterversammlung der drei Moerser Ortsbauernschaften. „Die Landwirte, ein Prozent der Bevölkerung, sollten zehn Prozent der Einsparungen im Bundeshaushalt übernehmen, zum Beispiel über den Agrardiesel.“