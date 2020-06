Zu wenig Regen : Trockenheit macht Landwirten Sorgen

Moers Heinz-Peter Leimkühler sieht die negativen Folgen des Klimawandels. Staubtrocken sind die Felder am Niederrhein. Der Moerser Landwirt sieht nach 2018 und 2019 den dritten trockenen Sommer in Folge aufziehen.

„Der Regen, der da war, hat nicht gereicht. Der Regen, der kommt, reicht auch nicht.“ Heinz-Peter Leimkühler sieht den Klimawandel in Deutschland angekommen. „2018 war ein Hitzesommer wie 2019“, sagt der Moerser Landwirt und Vorsitzende der Ortsbauernschaft Repelen. „Dieses Jahr kündigt sich der nächste Hitzesommer an. Ein Sommer kann schon einmal heiß und trocken sein. Aber wenn drei Sommer hintereinander heiß und trocken sind, ist das keine Einmalerscheinung. Dann hängt es mit dem Klima zusammen, das sich verändert.“

Die Trockenheit ist ein Phänomen, das nicht überall in Deutschland zu finden ist, weiß Leimkühler aus Berichten in landwirtschaftlichen Magazinen, die er aufmerksam verfolgt. „In manchen Teilen Süddeutschland ist in diesem Jahr genügend Niederschlag gefallen, zum Beispiel im niederbayerischen Passau“, berichtet der 58 Jahre alte Moerser. „Am Niederrhein aber deutlich weniger.“ In den nächsten Tagen soll es richtig heiß werden. Mit Regen sei nicht zu rechnen.