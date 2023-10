Bethanien-Krankenhaus Moers Bauchspeicheldrüsenkrebs schneller erkennen

Die orale Endosonographie richtet sich zum einen an Patienten mit unerklärten Bauchschmerzen oder an Patienten und Patientinnen, bei denen in radiologischen Untersuchungen oder Ultraschalluntersuchungen Auffälligkeiten des Pankreas festgestellt wurden. Zunehmend fallen durch den Hausarzt auch Zysten der Bauchspeicheldrüse auf, die per Endosonographie hervorragend bezüglich ihrer Therapiebedürftigkeit einzuschätzen sind. Wenn der Verdacht auf ein Pankreaskarzinom vorliegt, kann dies früh erkannt oder eben auch ausgeschlossen werden. Darüber hinaus eigne sich die Untersuchung für Patienten mit einer akuten oder chronischen Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung), Gallengangssteinen und gut- und bösartigen Tumoren von Oberbauch- und Brustorganen.