Naturschutz in Moers : Bald gibt es Honig vom Rathausdach

Moers Hobby-Imker Carsten Cebulla hat im vergangenen Jahr ein Jungvolk ausgewintert.

Wie berichtet, hat Hobby-Imker Carsten Cebulla Anfang Juni vergangenen Jahres ein Jungvolk in einem Ablegerkasten auf dem Dach der Stadtverwaltung ausgewintert. 6000 bis 7000 Jungbienen sollten dort bis zum Frühjahr zu einem produktiven Wirtschaftsvolk heranwachsen. Die Bedingungen seien sehr gut, erklärte der Fachmann damals. Rund um das Rathaus sei viel Grün, außerdem gebe es viele Spätblüher. „Wenn alles planmäßig läuft, gibt es im nächsten Jahr erstmals ,Rathaus-Honig“, so Cebulla. Und so kommt es jetzt. „Die Sommerernte war so gut, dass es sich gelohnt hat, zu schleudern“, sagt Stadtsprecher Thorsten Schröder. „Rund 120 Kilo gemischter Blütenhonig wurden erzeugt. Die werden jetzt in Gläser abgefüllt und demnächst über Moers Marketing verkauft.“