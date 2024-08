Bagger beschädigt Hydrant Wassermassen fluten Straße vor Moerser Modehaus Braun

Wie die Enni Stadt & Service am Mittag mitteilte, hatte ein Mitarbeiter eines Straßenbauunternehmens um kurz nach 9 Uhr den Hydranten mit seinem Bagger abgerissen. Aus dem entstandenen 30 Zentimetern großen Loch in der Versorgungsleitung sprudelten daraufhin tausende Liter Trinkwasser in einer großen Fontäne heraus. Die Unterwallstraße und ein Teil der Straße am Neumarkt vor Braun wurden von den Wassermassen überspült.