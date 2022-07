Event in Moers : In die Badewanne, fertig, los!

Lustige Verkleidungen gehören beim Badewannenrennen einfach dazu. Die besten werden prämiert. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Das Badewannenrennen sorgt am 30. Juli wieder für jede Menge Spaß am und im Bettenkamper Meer. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 27. Juli für alle, die sich an diesem Spaß-Event beteiligen möchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach zwei Jahren Zwangspause kehrt ein beliebtes Saison-Highlight zurück in das Moerser Naturbad Bettenkamper Meer: Am Samstag, 30. Juli, laden die Enni Sport & Bäder Niederrhein, die DLRG und der Freundeskreis Bettenkamper Meer ab 14 Uhr wieder gemeinsam zur dann 13. Auflage des Badewannenrennens ein. Noch bis zum 27. Juli läuft die Anmeldefrist für all diejenigen, die gerne an dem sportlichen Spaß-Event teilnehmen möchten. „Wir sind zuversichtlich, dass wir an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen können, als 30 Teams am Start waren“, erklärt Mitorganisator Frank Hüfken vom DLRG Moers. „Die ersten Anmeldungen haben wir schon, es sind aber noch einige Plätze in den Badewannen frei.“ Auch bei den Besucherzahlen hofft Tobias Berndt vom Freundeskreis Bettenkamper Meer auf den Zuspruch der Vorjahre. „Bei der letzten Auflage im Jahr 2019 lockte das Spektakel immerhin rund 1.000 Zuschauer in das Naturfreibad.“ So schaut auch Enni-Bereichsleiter Benjamin Beckerle mit viel Vorfreude auf das Event: „Wir sind glücklich, dass wieder Leben ins Bad kommt und mit dem Badewannenrennen das Highlight der Saison für Spaß und gute Laune sorgen wird.“

Für die, die ins Meer stechen wollen, sind die Regeln einfach: Jeweils zu zweit steigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine der vier Badewannen, die die DLRG wie immer vorbereitet hat. Im K.O.-Verfahren treten jeweils zwei Teams auf der rund 100-Meter langen Strecke gegeneinander an, bis ein Siegerteam feststeht. Grundsätzlich zählt aber der olympische Gedanke, da es um weit mehr als um reine Muskelkraft geht. Denn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind aufgerufen, sich möglichst kreativ zu verkleiden. „In den vergangenen Jahren hatten wir schon alles dabei“, erzählt Tobias Berndt. „Einige Beispiele sind Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, Großwildjäger und Bär oder Phantasiekostüme, die komplett aus aufgeblasenen Luftballons bestanden.“ Die Kreativität lohnt sich. Als besondere Prämie fürs beste Kostüm winkt diesmal eine Reise nach Berlin.