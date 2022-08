Awo Moers : Sprache lernen und Freunde finden

Die Awo macht Kinder und Jugendliche fit in Deutsch. Foto: AWO Foto: Anne Bell

Moers In den Sommerferien haben rund 50 Schülerinnen und Schüler zwischen sechs bis 16 Jahren an einem Sprachprogramm der Awo teilgenommen.

Die Awo bietet in jeden Schulferien neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen das Ferien-Intensiv-Training „Fit in Deutsch“ an. In diesen Sommerferien haben rund 50 Schülerinnen und Schüler zwischen sechs bis 16 Jahren an dem Programm teilgenommen. Die zweiwöchige Sprachförderung, die vom Schulministerium NRW ermöglicht wird, hat das Ziel, die Integration zu erleichtern. In den Schulferien Vokabeln und Grammatik büffeln? Das klingt für viele Schüler wohl wenig verlockend.

Die Kinder und Jugendliche, die an einem der drei angebotenen Sommer-Sprachkursen im Internationalen Zentrum in Repelen und im Awo-Haus in Meerbeck teilgenommen haben, hatten jedoch sichtlich Spaß. Das Ferien-Programm ist intensiv, aber abwechslungsreich: Vormittags wird unter Anleitung von geschulten Sprachlernbegleiterinnen Deutsch sprechen, lesen und schreiben geübt. Nachmittags gibt es gemeinsame Freizeitaktivitäten, wie Ausflüge zum Barfußpfad im Jungborn-Park oder in die Eisdiele.

Die Kurse wurden dieses Jahr hauptsächlich von ukrainischen Kindern besucht, die erst vor kurzen mit ihren Müttern vor dem Krieg geflohen sind. Einige von ihnen haben bereits in den Osterferien an der Maßnahme teilgenommen und konnten nun stolz ihre Fortschritte präsentieren. Sprachlehrer Fuot S. hat das beeindruckt: „Die Kinder sind motiviert mir zu zeigen, was sie für neue Erkenntnisse sammeln konnten. Teilweise ist das Niveau schon so hoch, dass ich keinen Google-Übersetzer zur Verständigung mehr benötige.” Da die Kinder und Jugendliche noch nicht lange in Moers leben, war die Ferienmaßnahme für sie auch eine gute Gelegenheit, anzukommen und soziale Kontakte zu knüpfen.