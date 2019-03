Zusammenstoß eines Autos mit einem Lkw in Moers: Autofahrerin bei Unfall auf A 40 verletzt

Moers Eine Verletzte forderte ein Unfall am frühen Donnerstagmorgen auf der A 40 in Höhe des Rastplatzes Neufelder Heide.

Mitten im Berufsverkehr kam es um 6.27 Uhr zu dem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Niederlande. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lkw. Fahrzeugen. Den ersten Meldungen bei derFeuerwehr zufolge war von einer eingeklemmten Person in einem Auto die Rede. Beim Eintreffend er Rettungskräfte stellten die Wehrleute fest, dass sich die Autofahrerin bereits selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien konnte. Der Rettungsdienst versorgte sie und brachte sie in ein Moerser Krankenhaus. Dort wartete weiteres Personal in einem speziell ausgestatteten sogenannten Schockraum. Anschließend streute die Feuerwehr auslaufende Betriebsmittel ab und sicherte das Fahrzeug. Im Zuge der Rettungsarbeiten musste die Autobahn 40 kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte aber über den angrenzenden Rastplatz abfließen. Die Bildung einer Rettungsgasse hat nach Angaben der Feuerwehr diesmal sehr gut funktioniert.