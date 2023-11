Verkehrsunfall in Moers Autofahrer übersieht E-Scooter-Fahrer beim Abbiegen

(RP) Am vergangenen Montag, 6. November, hat sich gegen 6.25 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines E-Scooters und einem Pkw auf der Römerstraße Höhe Konstantinstraße ereignet. Der 37-jährige E-Scooter-Fahrer aus Essen befuhr den Gehweg der Römerstraße von der Essenberger Straße aus in Richtung Ruhrorter Straße. An der Einmündung zur Konstantinstraße bog ein weißer VW Polo, der ebenfalls in gleicher Richtung wie der E-Scooter-Fahrer auf der Römerstraße gefahren war, in die Konstantinstraße ein und übersah dabei den Mann aus Essen.