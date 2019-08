Schwer verletzt kam er ins Krankenhaus : Autofahrer fährt Radler an

Kamp-Lintfort Die Polizei in Kamp-Lintfort sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 11.15 Uhr einen Unfall auf der Mühlenstraße an einer Baustelle am Dachsberg beobachtet haben. Dort stürzte ein 51 Jahre alter Radfahrer aus Kamp-Lintfort, nachdem ihn der Fahrer einer dunklen Limousine beim Rückwärtsfahren übersehen hatte.

Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort. Der Radler verletzte sich schwer und begab sich später selbständig in ein Krankenhaus. Seine Lebensgefährtin meldete den Unfall gegen 16.15 Uhr bei der Polizei.

Zeugen melden sich unter Telefon 02842 9340.

