Prozess in Moers : Autofahrer erhält zwei Jahre wegen fahrlässiger Tötung

Die Unfallkreuzung in Vennikel. Foto: Norbert Prümen

MOERS Im Prozess gegen einen Duisburger, der in der Nacht von 4. auf den 5. Oktober 2020 an der Kreuzung von Kaldenhausener Straße und Lärchenweg in Kapellen einen 57 Jahre alten Fußgänger mit Hund erfasst hatte, ist am Dienstag vor dem Moerser Amtsgericht ein Urteil gefallen. Warum die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde.