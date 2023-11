Unfallflucht in Moers Autofahrer erfasst 16-Jährigen auf Tretroller

Die Polizei sucht Zeugen, die helfen können, eine Unfallflucht vom Donnerstag (9. November) aufzuklären. Gegen 19 Uhr war ein 16-Jähriger mit einem Tretroller auf dem Gehweg der Homberger Straße in Moers unterwegs. Er bog dann nach rechts auf den Gehweg der Karlstraße ab. Einige Meter weiter wollte er die Karlstraße diagonal überqueren. Auf dieser kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und dem Roller. Der 16-Jährige stürzte, verletzte sich und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Autos flüchtete. Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelroten, alten Opel handeln. Der Fahrer war etwa 35 Jahre alt und hatte einen Vollbart. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon 02841 171-0.