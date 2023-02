Polizei sucht Zeugen Auto fährt neunjährigen Radfahrer an

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Unfall in Moers-Schwafheim, an dem ein neun Jahre alter Junge beteiligt war. Er ist am Samstag (11. Februar) gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Dorfstraße in Richtung Schwarzer Weg gefahren. Aus einer Grundstückseinfahrt fuhr ein blauer Wagen vorwärts hinaus. Dabei touchierte das Auto den Radfahrer. Der Junge verletzte sich dabei leicht.