Juweliergeschäft in Moers : Täter flüchten nach versuchtem Blitzeinbruch

Die Polizei sucht nach einem spektakulären Blitzeinbruch nach Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Moers Auf der Friedrichstraße in der Moerser Innenstadt versuchten Einbrecher in der Nacht ein Jueweliergeschäft auszurauben. Dazu fuhren sie mit einem BMW in das Ladenlokal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein lauter Knall riss am Mittwoch gegen 3.50 Uhr eine Anwohnerin der Friedrichstraße aus dem Schlaf. Als sie aus dem Fenster sah, bemerkte sie, dass ein Auto in ein Juweliergeschäft an der Steinstraße gefahren war. Dann sah sie einen dunklen BMW, der mit hoher Geschwindigkeit über die Friedrichstraße in Richtung Oberwallstraße flüchtete. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Die Streifenwagenbesatzungen, die sich sofort auf den Weg zum Tatort machten, stellten dann einen grünen Mitsubishi Space Star mit niederländischem Kennzeichen in dem Geschäft fest. Die Täter waren bereits flüchtig.

Ein Streifenwagen wurde auf der Anfahrt erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, da die Täter auf der gesamten Breite der Fußgängerzone, von einem Modeschmuckgeschäft bis hin zu dem besagten Juwelier, Nagelbretter ausgelegt hatten.

Die Polizisten stellten weiterhin fest, dass das Auto, mit dem die Täter in das Geschäft gefahren waren, derart verkeilt war, dass die Einbrecher nicht in das Innere des Geschäftes gekommen waren.

Der Besitzer hatte nach dem letzten Einbruch zwei Metallstangen angebracht. Der Mitsubishi steckte unter der oberen Metallstange fest. Das Schaufenster hatte die seitlichen Türen eingekeilt, so dass die Täter vermutlich über den Kofferraum nach draußen gelangten, bevor sie flüchteten.

Bei den Kennzeichen, die an dem Auto angebracht waren, handelt es sich um eine Fälschung.

Die Kriminalpolizei nahm am Tatort die Ermittlungen auf.