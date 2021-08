Fußballteam aus Moers : Auszeichnung für die Caritas-Kickers

Moers Das Team wird bei der Woche des bürgerschaftlichen Engagements als Vorbild vorgestellt.

Die Woche des bürgerlichen Engagements findet vom 11. bis 19. September bereits zum 17. Mal statt – in diesem Jahr erstmalig mit dem Schwerpunkt „Engagement und Inklusion“. Die Caritas-Kickers der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein haben sich in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle für Menschen mit Behinderung der Stadt Moers zum Thema Sport und Inklusion beworben. Mit Erfolg: Sie wurden von der Projektleitung bundesweit als eines von vier „Best Practice“-Beispielen ausgewählt und jetzt in einem Sonder-Newsletter vorgestellt.