Kultur in Moers Ausstellung zeigt persönliche Gegenstände von KZ-Insassen

Dass die Vergangenheit und die Schicksale der Opfer noch nicht aufgeklärt sind, zeigen auch die Erfahrungen der Archives. „Bisher gab es drei Millionen anfragen, in letzter Zeit sind sie um 25 Prozent gestiegen“, so Anke Münster. Persönlich berührt hat sie besonders die Übergabe der Effekten in zwei Fällen. Ein Abschiedsbrief des niederländischen Widerstandskämpfers und KZ-Häftlings Peter Will, der bei einem Zugtransport starb, konnte seinem Sohn Joop 70 Jahre später überreicht werden. Eine algerische Familie konnte den Besitz des Vaters und Großvaters nach Jahrzehnten in Empfang nehmen. Er war zum Arbeiten nach Frankreich gegangen. Die Familie dachte, dass er sie verlassen hat. In Wirklichkeit haben die Nationalsozialisten ihn in einem KZ ermordet.