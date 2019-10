Stadtrat in Moers : Ausruf des Klimanotstands und Glyphosatverzicht

Moers Der Stadtrat hat diverse Entscheidungen getroffen. Ein Überblick.

Auch Moers befindet sich jetzt offiziell im Klimanotstand. Das hat der Stadtrat mehrheitlich so beschlossen. Einstimmig wurde die Verwaltung beauftragt, einen „Masterpla Klimaschutz und -anpassung für Moers“ zu erstellen. Außerdem soll die Stelle eines Klimaschutzmanagers nach Beendigung des Förderzeitraums fest installiert werden.

+++

Eine Einigung gab es auch beim Projekt „Sportpark Asberg“. Dieser wird, wie berichtet, für 4,8 Millionen Euro umgebaut. Davon kommen 4,3 Millionen aus einem Fördertopf. Die zentrale Kampfbahn und das Rasenfeld werden zu Kunststoffrasen-Großfeldern, hinzu kommt ein Kunststoffrasen-Kleinfeld. Vorgesehen ist zudem eine Wegeverbindung von Schwafheim durch das Wäldchen am Sportplatz vorbei bis zur Mattheck. Deren Planung hatte zuletzt für Unstimmigkeiten gesorgt. Nach einem Ortstermin mit Anwohnern, Politik und Verwaltung hat der Stadtrat jetzt einen von allen Seiten gelobten Kompromiss beschlossen: Es wird ein vier Meter breiter Weg angelegt. So können die seit Jahrzehnten vorhandenen Grabelandflächen erhalten bleiben.

+++

Festgelegt wurde auch, dass auf allen verpachteten Flächen der Stadt Moers der Einsatz von Glyphosat künftig verboten ist. Verträge sollen gekündigt werden, wenn mit dem Pächter keine einvernehmliche Einigung erzielt werden kann.

+++

Das Bündnis für Moers (SPD, Grüne, Grafschafter) hat gemeinsam mit der Fraktion Pro Kultur und Stadtentwicklung einen Antrag auf ersatzlose Abschaffung der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gestellt. Die Fraktionen, heißt es, sprächen sich gegen jegliche Regelungen aus, dass Kommunen künftig selbst über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG entscheiden können. Dies, so die Antragsteller weiter, stehe mit dem Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Nordrhein-Westfalen nicht in Einklang.