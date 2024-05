Integration in Moers Aus den Caritas-Werkstätten ins Kita-Team

Drei Tage in der Woche unterstützt Fabian Schober den Kindergarten, jeweils von acht Uhr bis in den Nachmittag. An den beiden anderen Tagen arbeitet er in der Schreinerei der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN), die Menschen mit Behinderung eine Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen. „In der Schreinerei macht es mir Spaß, aber ich wollte schon immer ein Praktikum in einem Kindergarten machen“, erzählt der 26-Jährige. Irgendwann nahm er seinen Mut zusammen und sprach seinen Wunsch bei den Caritas Wohn- und Werkstätten an.