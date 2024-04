65-Jähriger in Moers verletzt Auffahrunfall in der Waschanlage

In einer Autowaschanlage im Gewerbegebiet Hülsdonk ist es am Donnerstag (11. April) zu einem Unfall gekommen. Ein 65 Jahre alter Mann wurde dabei verletzt. Der Unfall ereignete sich im Vorraum der Waschanlage an der Dr.-Berns-Straße. Ein Audi und ein Mercedes standen dort, um per Hand vorgewaschen zu werden. Wie die Polizei berichtete, fuhr der Audi eines 65-jährigen Moersers aus bisher unbekannten Gründen los. Er prallte gegen den vor ihm stehenden Mercedes einer 57-jährigen Moerserin und schob diesen gegen die Glasfront der Waschhalle. Die Glaswand wurde stark beschädigt. Rettungskräfte brachten die Personen aus den Autos vorsorglich in Krankenhäuser. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.