Kultur in Moers Auf Safari in der Musikschule

Gefährlich wurde es bei der Safari nicht, die Ausbeute an Informationen und Erfahrungen war indes gut. Im Kammermusiksaal präsentierten größere Musikschüler kleinere Stücke, so beim Vorspiel der Blasinstrumente Sophia (8) mit dem Elefantenlied und Leonard (10) mit dem Marsch der tapferen Ritter. Das Vorspielen ist fester Bestandteil der Safari, für die Kinderohren ist es interessant, und nebenbei wird der Entdeckergeist geweckt. Wie bei Louis (5). Trompete, Horn und Querflöte hat er bereits ausprobiert. Die Trompete gefiel ihm, „weil da am meisten rauskommt“, erklärte der Junge.