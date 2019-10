Entscheidung im Stadtrat : Auch SPD lehnt Erhöhung der Grundsteuer B ab

Moers Fakten statt Schaufensterreden fordert die Moerser SPD in Bezug auf die Diskussion zum städtischen Haushalt 2020.

„Bürgermeister Fleischhauer will, um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können, die Grundsteuer B erneut erhöhen. Das ist mit der SPD-Fraktion nicht zu machen, eine Erhöhung von 740 auf 875 Prozent lehnen wir ab“, stellt Fraktionschef Atilla Cikoglu klar. „Der Kämmerer hat zu Recht sehr differenziert darauf hingewiesen, dass der Stadt Moers Kosten von Land und Bund einfach aufgedrückt werden.“ Allein das neue Unterhaltsvorschussgesetz zwinge der Stadt Moers zusätzlich 1,9 Millionen Euro auf. „Hinzu“, sagt Cikoglu, „kommen nicht vollumfänglich erstattete Kosten bei der Flüchtlingsunterbringung, die die CDU/FDP-Landesregierung einfach nicht an die Kommunen weitergibt sowie ein Millionenloch bei der Betreuung unserer Kinder in der OGS und in den Kitas.“