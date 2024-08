Verkehrsunternehmen aus Moers Auch in Bussen von Niag und Look – diese Tickets gibt es bald nicht mehr beim Fahrer

„Vor allem in der Coronazeit hatte der Ticketkauf beim Fahrpersonal stark abgenommen. Auch deshalb wird es in den Fahrzeugen künftig ein Grundsortiment an Tickets zum Kauf geben“, heißt es in einer Mitteilung des in Moers ansässigen niederrheinischen Verkehrsunternehmens. In den Fahrzeugen von Niag und Look werde in den kommenden Monaten zudem sukzessiv die Möglichkeit geschaffen, digital mit Giro- oder Kreditkarte oder auch mit dem Smartphone zu bezahlen. „Diese Änderungen beschleunigen den Verkauf im Fahrzeug, entlasten das Fahrpersonal und sorgen für pünktlichere Fahrten“, erklärt die Niag. Auch deshalb werde es in den Fahrzeugen künftig nur noch ein Grundsortiment an Tickets zum Kauf geben.