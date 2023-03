Autorin stellt Buch in Moers vor Den Stress einfach wegatmen

Atmen kann jeder. Das stimmt, aber richtig atmen will gelernt sein. Wie aber atmet man richtig? Wenn jemand diese Frage wirklich sachkundig beantworten kann, dann ist das Beate Wargalla. Die heute 73-Jährige gibt seit mehr als 20 Jahren Atemtherapie- und Entspannungskurse am Moerser Bethanien-Krankenhaus und hat damit schon unzähligen kranken, aber auch gesunden Menschen zu mehr Wohlbefinden, Ruhe und Gelassenheit verholfen. Jetzt hat sie dazu unter dem Titel „Der Atem – Eine Reise in unser Inneres“ ein Buch geschrieben, in dem sie ihr Wissen und ihre langjährigen Erfahrungen an alle am richtigen Atmen interessierte Menschen weitergeben möchte.