Titelverleihung in Moers-Scherpenberg : Astrid-Lindgren-Schule ist „Schule mit Courage“

Titelverleihung in Moers-Scherpenberg

Moers Die Grundschule in Scherpenberg ist als erste im Kreis Wesel dem deutschlandweiten Netzwerk der Courage-Schulen beigetreten. Regelmäßig sollen Projekte gegen Diskriminierung und Rassismus stattfinden. Zudem will die Schulgemeinschaft sich für einen respektvollen Umgang miteinander einsetzen.

Die Astrid-Lindgren-Schule in Scherpenberg ist die erste „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ im Kreis Wesel. Ein schuleigener Arbeitskreis hatte in den letzten Monaten gemeinsam mit Regionalkoordinatorin Claudia Goldau vom Kommunalen Integrationszentrum Kreis Wesel den Beitritt in das deutschlandweite Netzwerk der Courage-Schulen vorbereitet. Dabei hat sich die Schulfamilie verpflichtet, Projekte gegen Diskriminierung und Rassismus durchzuführen und sich für einen respektvollen Umgang miteinander einzusetzen. Bei einer Abstimmung im Kinderparlament sprachen sich 97 Prozent der Grundschüler für den Beitritt ins Netzwerk aus.