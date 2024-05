Vorkommen in Moers Asiatische Hornisse gefährdet heimische Insektenwelt

In freier Wildbahn sei die asiatische Hornisse sehr friedlich und greife Menschen nicht von sich aus an. Allerdings würden die Sekundärnester in den Bäumen stark verteidigt, wenn in direkter Nähe durch Erschütterungen Alarm im Nest ausgelöst wird. Deshalb sei die Bekämpfung der Nester nur durch spezialisierte Fachfirmen vorzunehmen.