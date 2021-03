Evangelische Gemeinde Moers-Asberg : Gemeindeshuttle bringt Senioren zum Impftermin

Moers Die evangelische Kirchengemeinde Moers-Asberg fährt Ü-80-Gemeindeglieder zum Impfzentrum nach Wesel. Kooperation mit Diakoniezentrum der Grafschafter Diakonie.

Ergebnis: Seit Anfang 1. März bietet die Kirchengemeinde einen Shuttle mit dem Gemeindebus zum Impfzentrum an. Bei Bedarf bringt das Fahrzeug bis zu zweimal am Tag die Seniorinnen und Senioren zum Impftermin. Der ehrenamtliche Fahrer holt sie an der Haustür ab und sorgt dafür, dass sie am Ziel sicher vom Parkplatz zum Impftermin gelangen.