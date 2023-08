Wiesn‘ Feste in Moers Asberg feiert das Oktoberfest ganz groß

Corona ist vorbei, in Moers-Asberg wird wieder gefeiert. Und das an gleich zwei kurz auf einander folgenden Terminen in einem großen Partyzelt auf dem neu gestalteten Quartiersplatz neben dem Sportpark an der Asberger Straße. Dort erwartet die Besucher am 30. September unter dem Titel „Midnight Summer goes Wiesn“ zunächst ein etwas anderes Oktoberfest des Moerser Weinhändlers Bührmann und am 6. und 7. Oktober das schon traditionelle, bayrische Oktoberfest der Asberger Bürgergemeinschaft. Möglich macht dieses doppelte Festvergnügen eine neue Kooperation zwischen den beiden Veranstaltern, indem sie die Kosten für den inzwischen kaum noch bezahlbaren Auf- und Abbau des Partyzeltes sowie dessen Technik und Ausstattung gemeinsam tragen.