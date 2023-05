Rettung aus vier Metern Tiefe in Moers Arbeiter stürzt in Gully-Schacht

In Schwafheim ist ein Arbeiter am Freitagmorgen bei Revisionsarbeiten durch einen geöffneten Kanaldeckel vier Meter in die Tiefe gestürzt. Die Rettung war spektakulär.

12.05.2023, 11:40 Uhr

Die Feuerwehr wurde zur Straße Am Domacker gerufen. Foto: Feuerwehr Moers

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers