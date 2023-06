Kirchenkreis und Seebrücke Moers Appell gegen das Sterben im Mittelmeer

Zu den Forderungen der Seebrücke gehört, dass die Anforderungen an „sichere Drittstaaten“ nicht gesenkt und dass das Dublin-System abgeschafft wird. Dieses besagt, dass Geflüchtete ihren Asylantrag in dem EU-Land, in dem sie zuerst ankommen, stellen müssen. Für Flüchtende bedeute das oft unzumutbare Bedingungen, etwa, wenn sie aus familiären oder medizinischen Gründen in ein anderes Land reisen und dann zurückgeschickt werden oder im Erstaufnahmeland menschenunwürdige Zustände für Geflüchtete herrschten.