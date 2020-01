Spezialberuf : Apothekerin fürs Vaterland

Die Moerserin Alexa Schnölzer arbeitet als Stabsapothekerin im Bundeswehrkrankenhaus Berlin. Foto: Bundeswehr / Jonas Weber/Jonas Weber

Moers Alexa Schnölzer ist Apothekerin und Reservistin bei der Bundeswehr. Einige Monate tauschte sie bereits ihre Stelle im Moerser Familienbetrieb gegen den Dienst in der Bundeswehrapotheke Berlin. Warum sie sich dazu entschieden hat und wie ihr Alltag dort aussieht.

Nach 15 Jahren Arbeit in der Moerser Residenzapotheke wollte Alexa Schnölzer eine neue Aufgabe. Die 38-Jährige ist Pharmazeutisch-Technische Assistentin, hat ihr Studium in Erlangen und Düsseldorf abgelegt. Irgendwann nach Moers zurückzukehren und den Betrieb ihres Vaters weiterzuführen, das stand für Schnölzer eigentlich schon früh fest. Und doch wollte sie noch einmal etwas Neues ausprobieren: Schnölzer hat sich zur Reserveoffizierin bei der Bundeswehr ausbilden lassen.

Auf die Bundeswehr wurde sie sowohl durch Werbekampagnen aufmerksam, aber auch durch ihren Vater Hubert Schnölzer. Der inzwischen 73-Jährige hat in den 70ern selbst als Reserveoffizier gedient. „Trotzdem war es für ihn schon eine Überraschung“, sagt sie.

Info Schnölzer ist auch im Fernsehen zu sehen Dokumentation Ein Fernsehteam des SWR begleitete Alexa Schnölzer während ihrer Ausbildung bei der Bundeswehr. Sendetermin Der Beitrag ist am Montag, 27. Januar, in der Sendung „Mensch Leute“ ab 18.15 Uhr im SWR zu sehen.

Wenn Schnölzer für die Bundeswehr im Einsatz ist, dann fällt sie in dieser Zeit im Familienbetrieb in Moers aus. Dann übernimmt die Bundeswehr ihr Gehalt. Feste Verträge, die gibt es dort für Reservisten allerdings nicht. Sie werden in der Regel dann eingesetzt, wenn Festangestellte durch Auslandseinsätze, Krankheiten oder Fortbildungen im regulären Betrieb ausfallen. Beim Begriff „Reservist“ würden viele an ehemalige Soldaten oder Wehrdienstleistende denken, die im Kriegsfall wieder eingezogen werden, meint Schnölzer. Sie allerdings habe zuvor nicht gedient.

Unvorbereitet ist Schnölzer aber nicht zum Reservistendienst gekommen. Ende 2018 hat sie eine dreiwöchige Modulausbildung absolviert und war bereits wenige Wochen später das erste Mal im Einsatz: zehn Monate in der Bundeswehrapotheke in Berlin. „Ich wollte ein Kontrastprogramm – das habe ich bekommen!“, sagt sie heute.

Die Reaktionen waren unterschiedlich, als sie im vergangenen Jahr anderen von der Entscheidung erzählte, zur Bundeswehr zu gehen. „Manche haben zu mir gesagt: Das ist doch viel zu gefährlich“, erinnert sich Schnölzer. Sie habe entgegnet, dass sie lediglich im Inland ihren Dienst leistet. Viele hätten aber auch positiv reagiert, „und die meisten haben erst gar nicht gewusst, dass sich jeder Interessierte in der Reserve der Bundeswehr engagieren kann“, sagt sie. In der Ausbildung damals war Schnölzer die einzige Apothekerin – sie hat die Ausbildung gemeinsam mit Ärzten, Biologen und Psychologen abgelegt. Unter anderem hatten sie Unterricht zum Thema Recht. Aber auch das Lesen von Karten und Kompass wurde gelehrt.

Vieles hat Schnölzer dann aber vor allem in der Praxis gelernt. Denn einer der größten Unterschiede zur heimischen Apotheke ist die schiere Größe der Bundeswehrapotheke: „Da musste ich mich erste einmal zurecht finden.“ Beispielsweise regelt im Familienbetrieb ein Roboter die Entnahme der Medikamente: Ein Knopfdruck, der Roboter sucht im Lager die passende Verpackung heraus, und wenige Sekunden später landet sie im Ausgabefach an der Theke. Bei der Bundeswehrapotheke in Berlin sei das anders. Dort würden die Medikamente und Utensilien in drei verschiedenen Gebäuden lagern – sie sind sogar nach Koordinaten auf einer Karte verzeichnet.

Grundsätzlich könnte Schnölzer auch in Bundeswehrapotheken in Ulm, Westerstede oder in Hamburg eingesetzt werden. Berlin ist ihr aber ein liebgewordener Standort, denn ihr Partner lebt und arbeitet dort auch.

Der Standort in Berlin übernimmt in der Regel die Medikamentenversorgung der Bundeswehrkrankenhäuser und beliefert zudem Botschaften, das Auswärtige Amt und Bundesministerien. Kontakt zu Patienten hatte Schnölzer allerdings kaum – im Gegensatz zur heimischen Apotheke. Stattdessen seien in Berlin deutlich mehr administrative Aufgaben angefallen: Fragen beantworten von Ärzten zu Wechselwirkungen von Medikamenten oder die Dokumentation von Arzneimittellagerung im Krankenhaus, das gehöre beispielsweise dazu.