Konflikt in Moers-Schwafheim Klage gegen Flüchtlingsheim-Pläne droht

Moers · Eine Interessengemeinschaft stemmt sich gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Schwafheim. Sie hat eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet. Was die Anwohner der Stadt vorwerfen und was sie sich wünschen.

02.06.2023, 17:00 Uhr

„Mensch und Tier sagen nein, kein Bau auf unserer Grünfläche“, heißt es auf den Plakaten in Schwafheim, die auf dem geplanten Baugrundstück angebracht wurden. Foto: IG Schwaheim/IG Schwafheim

Der Bau einer Flüchtlingsunterkunft auf einem Grundstück am Länglingsweg/Römerstraße ist beschlossene Sache. Anwohner wollen der Stadt aber einen Strich durch die Rechnung machen. Sie haben eine Rechtsanwaltskanzlei mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt. Rechtsanwältin Leonie Verweyen aus Köln hat der Stadt in einem Schreiben Fehler, Versäumnisse und mögliche Rechtsverstöße vorgeworfen. Die „Interessengemeinschaft Schwafheim“ behalte sich „gerichtliche Hilfe vor dem Verwaltungsgericht“ vor. Mit anderen Worten: Es droht eine Klage.