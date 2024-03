Sommeferien in Moers Anmeldung zu den Tummelferien startet früher

Das Kinder-und Jugendbüro (KJB) und die Teams in den anderen Spielpunkten sorgen vom 8. bis zum 24. Juli für jede Menge Spaß, Spiel und Action bei den „Tummelferien“. Betreut werden Kinder zwischen 6 und 14 Jahren in Eick, Kapellen, Asberg, Meerbeck, Repelen und im Freizeitpark. Die Anmeldungen starten in diesem Jahr gut einen Monat früher, bereits am Montag, 8. April, ab 8 Uhr. Damit haben vor allem berufstätige Eltern rechtzeitig Planungssicherheit, teilte die Stadt mit.