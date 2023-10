Grundschulen in Moers Anmeldephase für I-Dötzchen startet

Zur Anmeldung müssen Eltern ihre Kinder persönlich in der Schule vorstellen. Dazu ist ein individueller Termin nötig. Für die Anmeldung benötigen die Eltern das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde des Kindes. Kinder, die nach dem 30. September 2024 das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres starten. Bedingungen sind die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen sowie ein ausreichendes Sozialverhalten. Die Eltern sollten sich in diesem Fall mit der ausgewählten Grundschule zu einer gesonderten Terminvergabe in Verbindung setzen. Ein ausführliches Informationsschreiben über die Anmeldungen hat die Stadt Moers an alle Eltern verschickt.