Nach Angriff auf Ordnungsamtsmitarbeiterin CDU will Einsatz von Bodycams für Moerser Ordnungskräfte prüfen

Allein in diesem Jahr gab es zwei Vorfälle, bei denen Mitarbeiterinnen des Moerser Ordnungsamts verbal und körperlich angegangen wurden. Die CDU will den Einsatz von Bodycams prüfen lassen. In der Nachbarstadt Duisburg ist man bereits einen Schritt weiter.

04.04.2023, 13:43 Uhr

Die „Körper-Kamera“ wird außen an der Dienstkleidung befestigt. Foto: dpa/Matthias Bein

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Immer häufiger wird das Ordnungspersonal in Moers Opfer von Gewalt. Allein in diesem Jahr gab es zwei Vorfälle, bei denen städtische Mitarbeiterinnen verbal, aber auch körperlich angegangen wurden; zuletzt Anfang März. Da beleidigte und schlug ein 26 Jahre alter Mann eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts, weil sie seinen Wagen nach einem Verkehrsverstoß fotografiert und ihn mündlich verwarnt hatte. Die Frau musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die CDU-Fraktion im Moerser Stadtrat fordert deshalb jetzt Bodycams für Ordnungskräfte.