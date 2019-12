Kirchenfusion in Moers : Gemeinde Rheinkamp feiert Geburtstag

Auf das „neue Wir“ (von links): Barbara Weyand, Georg Bürgers, Pfarrer Ulrich Weyand, Thorsten Kämmer, Christoph Roller, Dorothea Mathies, Conny Otto, Wolfgang Heckroth. Foto: Josef Pogorzalek

Mit einem Neujahrsspaziergang begrüßen die Gläubigen die neue evangelische Kirchengemeinde. Die Kirchengemeinden Moers, Schwafheim und Kapellen wollen Anfang 2021 zusammengehen.

Von Peter Gottschlich

Einen Neujahrspaziergang gibt es in Meerbeck schon seit vielen Jahren. Am 1. Januar 2020 ist dieser Spaziergang anders als sonst. Er endet zwar im evangelischen Gemeindehaus an der Bismarckstraße, startet aber nicht dort, sondern um 14 Uhr an der Repelener Dorfkirche. Nachdem der Repelener Posaunenchor gespielt hat, geht der Spaziergang los zum Gemeindehaus in Eick. Er führt über die Utforter Kirche zum Gemeindehaus nach Meerbeck, wo um 17 Uhr eine Andacht gefeiert wird. „Der Neujahrstag ist der Geburtstag der evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp“, sagt Pfarrer Thorsten Kämmer.



Norden Diese evangelische Kirchengemeinde im Moerser Norden geht aus den Kirchengemeinden Repelen und Eick, Utfort und Meerbeck hervor. Sie haben eine rückläufige Mitgliederzahl, wie alle Kirchengemeinden im Kirchenkreis Moers, in dem sie um die 1,0 Prozent Minus im Jahr liegt. Sie kooperieren schon seit mehreren Jahren miteinander, zum Beispiel bei der Vertretung bei Gottesdiensten. „Wir waren die Region 5 im Kirchenkreis“, erläutert der Pfarrer. „Wir kannten uns und haben zusammengearbeitet.“

Das dürfte die Fusion erleichtert haben, die eine Aufgabe der Selbstständigkeit bedeutet, die besonders für evangelische Kirchengemeinden ein hohes Gut darstellt. Deshalb nahm sich die Steuerungsgruppe viel Zeit, um immer wieder mit Gremien und Gruppen Rücksprache halten zu können. „Ich denke, vor drei Jahren hat sich diese Gruppe gebildet“, blickt Thorsten Kämmer zurück. Ihr gehörten jeweils drei Vertreter der vier Gemeinden an, die aus den Presbyterien kommen. Teilweise wurde sie von Pfarrer Christoph Roller moderiert. Die Steuerungsgruppe bereitete die Fusion vor. Sie informierte die Landeskirche regelmäßig über den Stand der Verhandlungen.

Info Gottesdienst zwischen den Jahren Die Kirchengemeinde lädt für den 29. Dezember, 9.30 Uhr, zu einem Gottesdienst „Zwischen den Zeiten“ in Eick, Am Frankenfeld 16, ein. Menschen aus allen vier „Bezirken“ Eick, Meerbeck, Repelen und Utfort sind willkommen, das Alte ausklingen zu lassen und das Neue zu bedenken.

Den Presbyterien und der Steuerungsgruppe folgt ab dem 1. Januar der Bevollmächtigtenausschuss. Er übernimmt die Aufgaben eines Presbyteriums. Er bereitet die Wahl für das neue Presbyterium vor, die um ein Jahr auf das Frühjahr 2021 verschoben ist. Außerdem hat er Fragen zur Wahl zu klären, zum Beispiel ob als Großgemeinde gewählt wird oder in Wahlbezirken der alten Gemeinden. „Es gibt eine Notwendigkeit und eine Chance“, sieht Thorsten Kämmer die Fusion positiv. „Praktisch ändert sich nichts. Jeder, der im Dezember 2019 arbeitet, arbeitet auch im Januar 2020 in der Kirchengemeinde. Die Pfarrerinnen und Pfarrer bleiben, Dorothea Mathies und Barbara Weyand, Ulrich Weyand und ich.“



Süden Im Moerser Süden ist die Fusion in einem Jahr geplant. Während im Moerser Norden die Fusion abgeschlossen ist, läuft sie im Moerser Süden noch. Zum 1. Januar 2021 soll es eine neue evangelische Kirchengemeinde mit gut 12.000 Mitgliedern geben, die aus den Gemeinden Schwafheim mit 2400 Mitgliedern, Kapellen mit knapp 4000 und Moers mit 6200 Mitgliedern entsteht. Alle Kirchen sollen Gottesdienstorte bleiben, kündigte der Moerser Pfarrer Torsten Maes im Mai an, als in drei Gemeindeversammlungen über den Stand der Fusionsverhandlungen informiert wurde.

„Moers, Kapellen und Schwafheim sind immer stolz gewesen, eigene Gemeinden sein zu können“, sagte der Schwafheimer Pfarrer Claus Brandis Mitte Mai bei der Schwafheimer Gemeindeversammlung. „Doch perspektivisch müssen sie ihre Eigenständigkeit aufgeben, auch wenn das schwerfällt und zu Reibungen führen wird. Deshalb haben die Gemeinden vor sechs Jahren Gespräche über eine Zusammenarbeit aufgenommen.“

Zunächst hatte die Steuerungsgruppe über eine stärkere Zusammenarbeit nachgedacht, bis sie einer Fusion den Vorzug gab. „Wenn wir allein bleiben würden, hätten wir keine Perspektiven“, sagte Claus Brandis im Mai. Bei den Pfarrern beginne gerade eine Pensionierungswelle, während nur wenige junge Pfarrer von den Hochschulen nachrücken würden. Er selbst gehe in zwei Jahren in den Ruhestand. Die neue Gemeinde habe nur noch vier Pfarrstellen, nicht mehr fünf.

Ein Name für die neue Kirchengemeinde, die die Moerser Mitte mit dem Moerser Süden vereinigt, ist noch nicht gefunden. Wie in Rheinkamp soll es am Tag des Geburtstags keinen spürbaren Wechsel geben. Die Angebote, beispielsweise Kindergärten, sollen erhalten bleiben. „Es wird Übernahmegarantien geben“, versicherte Claus Brandis im Mai.

Osten Die drei evangelischen Kirchengemeinden im Moerser Osten bleiben zunächst selbstständig. Hochstraß, Scherpenberg und Asberg haben noch nicht bekannt gegeben, Gespräche über eine Kooperation oder eine Fusion mit anderen Kirchengemeinden aufgenommen zu haben.