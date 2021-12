Historisches Gebäude an der Neustraße : Ein Stück Moers wird zum Denkmal

Schmuckfachwerk, Turmerker und große, auffällig gegliederte Fenster: Das Gebäude an der Neustraße fällt auf. Foto: Norbert Prümen

Moers Als mehr als 100 Jahre alte Traditionsgaststätte und prägendes historisches Gebäude wird das „Alte Brauhaus“ an der Neustraße – das heutige Café Mehrhoff – jetzt in die Denkmalliste der Stadt aufgenommen. Am Silvesterabend 1901 war Eröffnung.